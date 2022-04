Forças russas abandonam aeroporto ucraniano de Antonov

O exército russo abandonou por completo o aeroporto de Antonov que fica a 28 quilómetros da capital ucraniana. Imagens de satélite mostram o desaparecimento dos russos da zona e a destruição deixada no local. A conquista do aeroporto foi a primeira grande vitória reclamada pelo Kremlin no primeiro dia de guerra.