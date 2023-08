Forças russas abatem dois drones perto de Moscovo

“Uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com veículos aéreos não tripulados foi impedida sobre o território da região de Moscovo”, avançou o Ministério russo da Defesa.. Como resultado desse ataque terrorista frustrado, não foram registados feridos”, acrescenta.

O ataque com drones ucranianos em Moscovo ocorreu dois dias depois de dois ataques com mísseis russos que provocaram nove mortos em Pokrovsk, no leste da Ucrânia.

Já o presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, acrescentou que “um foi abatido perto de Domodedovo, onde está localizado um dos maiores aeroportos internacionais da Rússia, e outro perto da autoestrada de Minsk”.

Na segunda-feira, a Rússia já tinha revelado que tinha abatido um drone ucraniano na região de Kaluga, a menos de 200 quilómetros de Moscovo, depois de na quinta-feira ter abatido outros sete.





c/ agências