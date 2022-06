Forças russas continuam a ofensiva em direção a Lysychansk

Foto: Oleksandr Ratushniak - Reuters

As forças russas continuam a ofensiva em direção a Lysychansk, na região do Donbass, depois de o exército ucraniano ter deixado cair Severodonetsk no passado sábado. A Ucrânia já não consegue retirar civis da cidade.