Forças turcas capturam irmã de al-Baghdadi no Norte da Síria

Fontes oficiais do executivo de Recep Tayyip Erdogan acreditam que a irmã do ex-líder do Estado Islâmico poderá representar uma importante fonte de informações relacionadas com o funcionamento do grupo e das rotas dos seus membros na região.





Num momento em que os extremistas procuram reorganizar-se, após a morte de al-Baghdadi, os governos envolvidos na luta levada a cabo desde 2014 contra o Estado Islâmico assinalam a permanência em território sírio de algumas bolsas de resistência que não se extinguirão meramente através do anúncio da morte do seu líder.





De acordo com as forças envolvidas na operação de captura, al-Baghdadi ter-se-á feito explodir, juntamente com duas crianças, quando fugiu para um túnel no complexo habitacional em que vivia em Idlib, noroeste da Síria, e onde foi cercado por equipas de forças especiais norte-americanas no final do mês passado.





O anúncio da sua morte foi feito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, numa conferência de imprensa convocada para esse efeito, a partir da Casa Branca, a 27 de Outubro.





De acordo com o presidente Trump, Al-Baghdadi detonou o colete armadilhado depois de ter sido encurralado num túnel pelas forças norte-americanas.





Apesar do júbilo com que Donald Trump anunciou a morte do líder do Estado Islâmico, e face à forma como estão organizados estes grupos extremistas – haverá já um nome para a sucessão a Abu Bakr Al-Baghdadi –, analistas consideram que o Estado Islâmico continua a representar uma ameaça para a região e, eventualmente, para outros locais no globo.





Ancara parece entretanto acreditar que a detenção da irmã do líder desaparecido pode constituir uma mina de dados para serem trabalhados pelos serviços de informações e que poderão ajudar a compreender a forma como está organizado o grupo e a forma como se movimenta na região.

Rasmiya Awad, uma desconhecida





De acordo com o The New York Times, Abu Bakr al-Baghdadi, um líder religioso antes de se tornar um líder militar, teria vários irmãos e irmãs. Acrescenta o NYT que não se sabe, no entanto, se estes são familiares ainda vivos.





Sobre Rasmiya Awad pouco se sabe também, tendo apenas sido adiantado que a detenção ocorreu na província de Aleppo, onde vivia na localidade de Azaz, num reboque com o marido, a nora e cinco crianças.





Terá entretanto sido interrogada com base em suspeitas de envolvimento nas atividades do Estado Islâmico.





Analistas apontam que Awaz é um ponto crucial das rotas de fuga das famílias do Estado Islâmico. Estas fontes, citadas pela britânica BBC, mantêm porém todas as dúvidas sobre a utilidade que poderá ter a irmã de al-Baghdadi para os serviços de informações, não sendo claro que tipo de contacto – e com que frequência – mantinha com o líder extremista.





“Ela poderá ter conhecimento de rotas em que Baghdadi confiasse, pessoas em quem ele confiasse”, declarou Mike Pregent, especialista em contra-terrorismo do Hudson Institute contactado pela