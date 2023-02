Forças ucranianas aguardam novas armas "com sentido de urgência"

Os dois enviados especiais estiveram esta sexta-feira sob fogo cruzado. Nesta altura, as forças ucranianas na linha da frente "aguardam com bastante ansiedade e sentido de urgência" a entrega de novos equipamentos bélicos, em particular carros de combate de terceira geração.



Na última noite, os alarmes de risco acentuado de bombardeamento tocaram quase sem parar e foi possível ouvir sucessivas explosões e bombardeamentos.