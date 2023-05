Forças ucranianas asseguram que Bakhmut continua a ser o "epicentro" dos combates

“[Em Bakhmut] o inimigo continua a dominar as ações ofensivas. A luta pela cidade de Bakhmut continua”, afirmaram as Forças Armadas da Ucrânia, esta segunda-feira, acrescentando que no último dia as forças russas “tentaram sem sucesso recuperar as posições perdidas a sul do assentamento [próximo] de Ivanivske”.







Já no último dia, o comandante das forças terrestres ucranianas admitiu que as suas tropas apenas controlam uma parte “insignificante” de Bakhmut, da qual Moscovo reclamou a captura, mas assegurou que continuam a avançar pelos flancos.



"Apesar de controlarmos agora apenas uma parte insignificante de Bakhmut, a importância da sua defesa mantém-se. Isto dá-nos a oportunidade de entrar na cidade se a situação mudar, o que certamente acontecerá", afirmou Oleksandre Syrsky numa publicação no Telegram.



Reiterando que prossegue o “avanço pelos flancos nos arredores de Bakhmut” e que os militares se “aproximam da captura da cidade num cerco tático", o comandante acrescentou que Kiev mantém a defesa da cidade.



As forças de Moscovo voltaram a realizar ataques aéreos em Bakhmut, adiantaram ainda as autoridades ucranianas, que admitem estar a conseguir avançar nos flancos da cidade a uma baixa “intensidade”. Entretanto, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, anunciou o cerco parcial de Bakhmut pelas forças de Kiev., disse Maliar na rede social Telegram.

Zelensky contraria narrativa russa

Já no domingo, horas depois do anúncio do Kremlin, Zelensky negou que Bakhmut estivesse ocupada pela. Na cimeira do G7, o presidente ucraniano disse que não podia partilhar informações exatas devido a táticas militares e que o mais grave seria as tropas ucranianas serem cercadas “se houvesse um erro tático em Bakhmut”.

O chefe de Estado ucraniano reafirmou ainda que a Ucrânia tem tropas de apoio na região e que há testemunhas que asseguram que a cidade “não está ocupada pela Federação Russa”.





A cerca de 50 quilómetros da capital da região de Donetsk, Bakhmut tinha cerca de 80 mil habitantes antes da guerra. Apesar de não ser considerada uma cidade estratégica, a batalha por esta cidade assumiu uma importância simbólica para ucranianos e russos, que perderam um grande número de soldados em oito meses de combates, nos últimos meses.

Kiev neutralizou ataque com mísseis russos

De acordo com as forças ucranianas, a cidade ucraniana de Dnipro foi atacada durante esta madrugada com 16 mísseis e 20 drones russos.



Durante o "ataque noturno quatro mísseis de cruzeiro Kh-101/Kh-555 e 20 drones Shahed foram destruídos pela defesa a antiaérea", disse o Exército ucraniano através de um comunicado difundido no Facebook.





Esta segunda-feira de manhã, a central nuclear de Zaporizhia, ocupada pelo exército russo, foi novamente desligada da rede elétrica ucraniana. Num comunicado de imprensa, a operadora ucraniana Energoatom afirmou que esta interrupção foi provocada pelo ataque noturno das forças russas que cortaram a ligação à última linha de alta tensão que ligava a central à rede elétrica ucraniana.



"Devido ao corte da linha de alta tensão de Dnieprovskaia [ligada a central elétrica da região de Dnipro] a central nuclear de Zaporijia perdeu o seu fornecimento externo de eletricidade", declarou na rede social Telegram a administração da ocupação russa na região.



As autoridades russas acrescentaram que as causas do corte desta linha estão a ser investigadas e que os geradores de emergência a gasóleo do local foram acionados para garantir o seu funcionamento mínimo. Estes geradores normalmente têm combustível para funcionar por 10 dias, de acordo com a Energoatom.

Zelensky não recebeu Lula por falta de "diligências"





O presidente do Brasil admitiu, esta segnda-feira, estar "desapontado" por não ter reunido com o homólogo ucraniano no domingo. O encontro entre os dois líderes na cimeira do G7 acabou por não acontecer, com Volodymyr Zelensky a referir que "não houve diligências" por parte de Lula da Silva.



Numa conferência de imprensa, Zelensky sublinhou a importância de "estar unido" para fazer avançar a sua fórmula da paz, que também apresentou na cimeira do G20 do ano passado, em Bali, na Indonésia.



"Estive em contacto com alguns líderes, mas não houve nenhum passo da parte deles", acrescentou o Presidente ucraniano na conferência de imprensa, referindo-se à comitiva brasileira e dando a entender que poderá ter sido uma questão de problemas de agenda.



"Por vezes, no passado, trabalhámos muito bem e, hoje, precisamos de envolver o maior número possível de países", afirmou Zelensky, referindo que gastou "muito tempo" nestas conversações. "Encontro-me com quase toda a gente, em quase todo o lado, embora todos os líderes tenham os seus próprios horários e agendas".



Ao jornal brasileiro Folha, o presidente brasileiro afirmou que o motivo pelo qual não reuniu com Zelensky, foi porque ele “não apareceu” no horário marcado.



“Se ele teve um outro problema mais sério, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão às 15h15 o encontro com Zelensky”, acrescentou, citado pelo Público.



Lula da Silva admitiu que, além de "desapontado", está "chateado".





“Gostaria de me encontrar com ele e discutir o assunto”, afirmou, em referência à sua proposta de mediação de paz da guerra entre Moscovo e Kiev. “Mas veja, Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz”, contiunuou Lula, acrescentando que, embora o encontro não tenha acontecido agora, haverá outras oportunidades no futuro.