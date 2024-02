Após a tomada de Avdiivka pelos russos, as forças ucranianas estão a reposicionar as defesas. Nas aldeias dos arredores da cidade vive-se uma calma após grandes batalhas que não é tranquilizadora. Os militares que retiraram de Avdiivka acreditam que os combates mais duros deverão chegar após as eleições presidenciais na Rússia.