Forças ucranianas tentam travar avanço russo

Foto: Serhii Nuzhnenko - Reuters

No dia em que o presidente do governo de Espanha e a primeira ministra da Dinamarca visitam Kiev foram encontrados corpos de civis com sinais de tortura em Borodianka. Os combates intensificam-se na região do Donbass e os russos já controlam 80% do território de Lugansk.