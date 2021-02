Ford investe 830 milhões de euros na fábrica de Colónia e aposta em veículos elétricos na Europa

"Hoje, a Ford comprometeu-se com o facto de que, em meados de 2026, a totalidade da sua gama de modelos de passageiros na Europa terá uma capacidade de emissões zero, em configuração totalmente elétrica ou híbrida plug-in", refere o fabricante norte-americano em comunicado, adiantando que se tornará "uma gama exclusivamente elétrica" até 2030.

O compromisso da Ford com um futuro totalmente elétrico é reforçado, assim, por este investimento de 1.000 milhões de dólares num novo centro de produção de veículos elétricos na sua unidade fabril em Colónia, sendo que o primeiro veículo elétrico do grupo norte-americano Ford, produzido em massa e destinado aos clientes europeus, sairá das novas linhas de produção de Colónia a partir de 2023, lê-se no comunicado.

A gama de veículos comerciais da Ford na Europa terá igualmente a capacidade de atingir as emissões zero em 2024, integrando modelos totalmente elétricos e híbridos plug-in que, já em 2030 representarão dois terços das vendas.

Para o gigante de Dearborn, próximo de Detroit, nos Estados Unidos, manter a liderança europeia da Ford na área de negócio de veículos comerciais "é essencial para o crescimento futuro e para a rentabilidade da marca".

Nesse sentido, será fundamental o contributo que terá a apresentação de novos produtos e serviços, bem como a aliança estratégica da Ford com Volkswagen e a `joint venture` Ford Otosan, prossegue no comunicado.

Este anúncio surge na sequência da notícia do regresso da Ford à rentabilidade na Europa, alcançada no quarto trimestre do ano passado, e de no início de fevereiro ter dito que duplicaria os investimentos em eletrificação para mais de 22.000 milhões de dólares até 2025.

O presidente da Ford Europa, Stuart Rowley, afirmou que o grupo reestruturou com "sucesso o negócio" e que regressou "à rentabilidade no quarto trimestre de 2020".

E prosseguiu: "Agora, aceleramos em direção a um futuro totalmente elétrico na Europa com a proposta de novos veículos e uma experiência de cliente de classe mundial".

"Este ano, esperamos continuar com esta dinâmica forte na Europa e manter-nos focados em conseguir o objetivo de alcançar uma margem Ebit de 6% como parte do plano de transformação da companhia para as suas operações automóveis a nível global", salientou o gestor.

Nos últimos dois anos, após uma fase difícil, as atividades da Ford na Europa foram drasticamente reestruturadas com o corte de 12.000 empregos e o encerramento de seis fábricas.

A Ford está, atualmente, a colaborar com a Volkswagen no domínio da eletrificação, o que se tornou possível graças a acordo anunciado em 2019, sendo que o fabricante norte-americano poderá utilizar a base tecnológica elétrica "MEB" desenvolvida pelo gigante alemão.

Em contrapartida, a Volkswagen investiu 2.600 milhões de dólares no total na Argo AI, a filial de desenvolvimento de carros autónomos da rival no outro lado do Atlântico.