Forte dispositivo sanitário no Brasil em dia de eleições municipais

No Brasil, o domingo foi de eleições municipais.





O Brasil é um dos países do mundo mais afetados pela Covid-19. Regista quase seis milhões de casos e com mais de 165 mil mortes provocadas pelo novo vírus.



O correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, esteve a acompanhar a votação na favela da Rocinha, uma das mais conhecidas do Rio de Janeiro.