Forte explosão em Cabul perto da embaixada norte-americana

"Às 08:55 (04:25 em Lisboa) ocorreu uma explosão no distrito de Puli Mahmood Khan, em Cabul. Daremos mais detalhes mais tarde", declarou o porta-voz do Ministério do Interior Nasrat Rahimi.

Ao início da manhã, as ruas da capital encontram-se lotadas.

O porta-voz da polícia de Cabul Firdous Faramaz confirmou a explosão, mas não o alvo ou o tipo de dispositivo.

Tanto os talibãs, como o grupo extremistas Estado Islâmico operam em Cabul. O ataque ocorre numa altura em que os talibãs e os Estados Unidos realizam conversações no Qatar, no Médio Oriente.