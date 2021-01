Forte explosão em Madrid faz pelo menos três mortos

As vítimas mortais são pessoas que iam a passar na rua e foram atingidas pelos destroços do edifício. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas.







A explosão atingiu um edifício localizado na Rua de Toledo, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo, ao lado da igreja de La Paloma.

As causas são ainda desconhecidas, mas o presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez Almeida avançou que foi feita “uma avaliação preliminar com todas as precauções” da área da explosão e indicou que tudo aponta para uma fuga de gás, que provocou a explosão dos quatro andares superiores do edifício.







Neste momento, o interior do edifício “está em chamas, pelo que não é prudente uma intervenção por parte dos bombeiros", informou o presidente da Câmara de Madrid a

, informou o presidente da Câmara de Madrid a El País , que explica que “se o foco for extinto pode causar uma acumulação de gás que pode afetar seriamente a estabilidade do edifício”. Matínez Alemeida não descarta, no entanto, uma demolição controlada do prédio numa fase posterior.





A área foi completamente isolada pelas autoridades, que estão a evacuar os edifícios contíguos. No local estão nove equipas dos bombeiros de Madrid e 11 equipas de socorro.







O edifício fica junto a um lar de idosos, mas segundo El País, nenhum dos utentes terá ficado ferido. Os residentes estão, no entanto, a ser retirados do local.







Próximo do edifício fica ainda uma escola, que terá sido atingida por alguns destroços. Pelo menos uma criança terá ficado ferida, mas segundo Martínez Almeida tratam-se apenas de alguns "arranhões" de caráter "leve".