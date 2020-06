Forte sismo de magnitude 7,7 sentido no sul e centro do México

De acordo com o instituto norte-americano, o sismo foi sobretudo sentido ao longo da costa do Pacífico, no estado de Oaxaca (sul do México).

Através da rede social Twitter, o Serviço Nacional de Sismologia (SMN) informou, por sua vez, ter registado um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter a 12 quilómetros a sudeste do município de Crucecita, no estado de Oaxaca, e que o tremor de terra foi sentido em várias partes do México, o que levou ao acionamento de um alerta sísmico na capital mexicana.

Segundo a mesma entidade, o sismo ocorreu às 10:29 locais (16:29 hora de Lisboa).