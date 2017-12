Forte sismo na Indonésia causou pelo menos dois mortos

Lusa16 Dez, 2017, 10:15 | Mundo

Uma informação preliminar dava conta de um morto causado pelo sismo.

O sismo ocorreu pelas 23:47 de sexta-feira (16:47 em Lisboa) e teve o seu hipocentro a 91 quilómetros de profundidade no subdistrito de Cipatujah, situado na costa sul da província de Java Ocidental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG, em indonésio), estimou a magnitude do sismo em 6,9 e emitiu na madrugada de hoje um alerta de tsunami nas províncias de Java Ocidental, Java Central e Yogyakarta, o qual viria a cancelar mais tarde.

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em Java Ocidental, enquanto outra vítima mortal e outro ferido foram registados na província de Java Central, disse o diretor da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, em comunicado.

Em ambas as províncias, 43 edifícios ruíram e 65 sofreram danos moderados por causa do sismo, que também afetou ligeiramente a província de Yogyakarta, segundo Nugroho.

A Indonésia está localizada no chamado "Anel do Fogo do Pacífico" e tem terramotos e erupções vulcânicas com alguma frequência.