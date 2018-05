Partilhar o artigo Fortes chuvas no Quénia causam 100 mortos e 260 mil deslocados Imprimir o artigo Fortes chuvas no Quénia causam 100 mortos e 260 mil deslocados Enviar por email o artigo Fortes chuvas no Quénia causam 100 mortos e 260 mil deslocados Aumentar a fonte do artigo Fortes chuvas no Quénia causam 100 mortos e 260 mil deslocados Diminuir a fonte do artigo Fortes chuvas no Quénia causam 100 mortos e 260 mil deslocados Ouvir o artigo Fortes chuvas no Quénia causam 100 mortos e 260 mil deslocados

Tópicos:

Cruz Vermelha, Quénia,