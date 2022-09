Fotos na fachada da Câmara do Porto homenageiam Rainha

"A partir da tarde de domingo, 18 de setembro, o edifício da Câmara Municipal do Porto exibe duas imagens de Isabel II, nas visitas oficiais que realizou à cidade do Porto, em 1957 e 1985. As telas podem ser vistas da Avenida dos Aliados até dia 20 de setembro, cumprindo os três dias de luto nacional pela morte da monarca, que reinou durante 70 anos", informou a autarquia liderada por Rui Moreira, em comunicado.

A Rainha, que morreu no dia 08 de setembro, aos 96 anos, visitou oficialmente o Porto, com o príncipe Filipe, em 21 de fevereiro de 1957 e 29 de março de 1985, recorda a Câmara, sublinhando que "as fotografias são do Arquivo Municipal do Porto e foram escolhidas para prestar tributo à especial relação entre o Porto e o Reino Unido, durante um dos reinados mais longos da história".

"Em 1957, com 30 anos, a Rainha Isabel II iniciou a sua primeira visita oficial a Portugal. Em 21 de fevereiro, almoçou no Palácio da Bolsa e visitou a Feitoria Inglesa do Porto. Num automóvel descapotável, o casal foi recebido de forma calorosa pelos portuenses, que se juntaram em massa nas ruas do centro histórico, para verem os monarcas. Isabel II e o Duque de Edimburgo regressaram nesse mesmo dia a Londres, tendo seguido para o aeroporto pela Foz do Porto e Matosinhos", recorda o comunicado da Câmara do Porto.

Já sobre a segunda visita, a autarquia lembra que, em 29 de março de 1985, "a Rainha Isabel II, sempre acompanhada pelo Duque de Edimburgo, foi distinguida pela Câmara Municipal do Porto, recebendo as chaves da cidade. Passando por um longo tapete de flores (formado com 80 mil camélias e 2.000 jarros brancos), Isabel II assistiu ainda a um desfile de barcos rabelos na ribeira portuense, almoçou na Casa do Infante e visitou a exposição `Os Ingleses e o Porto`, no Palácio da Bolsa. O casal real foi acompanhado pelo Presidente da República, Ramalho Eanes, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e pelo então presidente da Câmara Municipal do Porto, Paulo Valada".

Segundo a autarquia, "ao incluir o Porto no programa das duas visitas a Portugal, Isabel II quis dar destaque à relação especial da cidade com o Reino Unido. O comércio de vinhos do Douro, a partir do século XVIII, motivou a instalação no Porto de uma importante comunidade britânica. (...) A comunidade britânica ganhou raízes na cidade, e teve uma influência que ainda hoje se sente na vida económica, social, política e cultural do Porto. Os ingleses e seus descendentes têm uma forte presença em setores estratégicos da cidade, como os vinhos, turismo ou imobiliário".

Isabel II morreu a 08 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido, e o corpo encontra-se em câmara ardente no edifício do parlamento britânico, em Londres, até segunda-feira.

Um funeral de Estado com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo internacionais terá lugar na segunda-feira na Abadia de Westminster, em Londres.

A urna com o corpo da rainha será finalmente depositada, durante um evento privado para reservado à família, num jazigo no Castelo de Windsor onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã, e para onde será transferido o caixão do marido, príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em 2021.