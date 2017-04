Fox News despede Bill O`Reilly depois de alegações de assédio sexual

Lusa 19 Abr, 2017, 21:26 | Mundo

Bill O'Reilly era a estrela do programa 'The O'Reilly Factor', que era transmitido na Fox News há mais de 20 anos | DR

A empresa 21st Century Fox emitiu hoje um comunicado a informar que, "após uma minuciosa e cuidadosa apreciação das alegações, a companhia e Bill O'Reilly concordaram que o apresentador não deveria regressar ao canal Fox News".



Bill O'Reilly, estrela do programa 'The O'Reilly Factor', que era transmitido na Fox News há mais de 20 anos, deveria ter-se encontrado com os seus seguidores na segunda-feira, depois de umas férias em Itália.



Esta ida para férias tinha-se seguido à revelação pelo New York Times que O'Reilly e a Fox tinham pago cerca de 13 milhões de dólares (12,1 milhões de euros) a cinco mulheres em troca do seu silêncio e da sua renúncia a processos judiciais contra ele por assédio sexual.



Donald Trump tinha então apoiado abertamente o apresentador, que o entrevistou várias vezes e que declara seu amigo.



"É um homem bom", disse Trump, acrescentando: "Penso que não fez nada de mal".