Fragata militar russa chega à Cidade do Cabo para exercícios militares

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), esta é a concretização da iniciativa anunciada em janeiro, segundo a qual a África do Sul iria receber fuzileiros chineses e russos a partir de fevereiro para um "exercício multilateral" que vai durar 10 dias e serve para "reforçar as relações" entre os três países.

A chega da fragata russa está, no entanto, a levantar muitas críticas internas: "Este navio vai navegar para o Mar Negro e participará na invasão da Ucrânia", criticou o membro do principal partido da oposição, Aliança Democrática, Kobus Marais, em declarações à AFP, nas quais alertou que "a África do Sul poderia facilmente ser vista como cúmplice destes crimes de guerra".

A África do Sul foi um dos países que não votou, nas Nações Unidas, contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, tendo mantido uma posição neutra sobre o conflito.

O consulado russo na Cidade do Cabo publicou hoje, na sua conta do Twitter, uma fotografia do navio no porto da cidade costeira, dizendo que seguirá para Durban, no sudeste do país, onde deverá participar em mais exercícios militares que contarão com a presença de mais de 350 militares sul-africanos.

Contactado pela AFP, o consulado e a embaixada russa na África do Sul não quiseram fazer comentários.