Partilhar o artigo França a votos: afluência às urnas ligeiramente acima do valor registado em 2012 Imprimir o artigo França a votos: afluência às urnas ligeiramente acima do valor registado em 2012 Enviar por email o artigo França a votos: afluência às urnas ligeiramente acima do valor registado em 2012 Aumentar a fonte do artigo França a votos: afluência às urnas ligeiramente acima do valor registado em 2012 Diminuir a fonte do artigo França a votos: afluência às urnas ligeiramente acima do valor registado em 2012 Ouvir o artigo França a votos: afluência às urnas ligeiramente acima do valor registado em 2012

Tópicos:

Eleições, França, resultados, Presidenciais,