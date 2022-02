França acha tão possível a Rússia atacar como sentar-se para negociar

"Tudo é possível", afirmou, referindo que as intenções do Presidente russo, Vladimir Putin, não são claras.

Por isso, o ministro defendeu que é necessário manter, ao mesmo tempo, uma "posição firme" e "uma posição de diálogo" em relação à Rússia para que este país possa sentar-se à mesa para discutir diferentes questões, como a situação na Ucrânia e na região separatista do Donbass.

"Queremos que a via diplomática prevaleça", mas a situação "é arriscada" e "muito grave", admitiu Jean-Yves Le Drian.

Para o ministro francês,

Le Drian não quis entrar em especulações sobre se os russos estão à espera do fim dos Jogos Olímpicos de Inverno na China para lançar uma ofensiva contra a Ucrânia, mas observou que continua a haver concentrações de tropas russas na zona fronteiriça daquele país, assim como na Bielorrússia e no Mar Negro.

Também a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, disse, numa entrevista à rádio France Info, que "não está clara" a intenção de Putin, sublinhando que o seu desejo é que os anúncios russos da retirada de parte das tropas que estavam perto da fronteira ucraniana se tornem atos, e avisando que os franceses têm as suas "próprias fontes de informação".

A ministra da Defesa, que recordou o dispositivo de reforço da NATO nos seus países membros do leste europeu - incluindo várias centenas de soldados franceses na Estónia -, reiterou a ideia de que a prioridade do seu país é continuar com uma ação diplomática.