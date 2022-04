França acusa mercenários russos de encenarem "atrocidade francesa" no Mali

O exército francês divulgou na quinta-feira um vídeo, filmado com ume visto pela agência France Presse (AFP), que mostra o que parecem ser soldados caucasianos a cobrirem corpos com areia perto da base militar de Gossi, no norte do Mali.A divulgação francesa surge depois de uma conta no Twitter, com o nome de Dia Diarra, que se descreve como um “ex-soldado” e “patriota do Mali”, ter divulgado imagens de vários corpos a serem enterrados com areia, apontando o dedo às tropas francesas., escreveuO Exército francês afirma que a “comparação das fotografias publicadas no Twitter com as imagens recolhidas pelo drone especializado permite fazer uma ligação direta entre o que os mercenários do Wagner estão a fazer e o que é falsamente atribuído aos soldados franceses”.O Exército francês acrescenta que essas "pontualidades testemunham os modos de ação implementados pelos mercenários do Wagner, observados na República Centro-Africana desde o seu destacamento e que têm sido denunciados por muitas organizações internacionais e ONG".

O grupo Wagner, fundado por Dmitry Utkin, antigo membro das Forças Especiais russas, é acusado por países ocidentais, como França, Reino Unido e Alemanha, de realizar operações clandestinas desestabilizadoras ao serviço de Moscovo em países em conflito, como nações africanas e, atualmente, a Ucrânia. A organização está atualmente «sob sanções dos Estados Unidos e a União Europeia por ajudar separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia.

O governo do Mali, controlado pelos militares, negou as acusações e disse que os russos no país eram instrutores militares.

A França entregou oficialmente o controlo da base de Gossi, que abrigava 300 soldados franceses, ao exército do Mali na terça-feira, como parte da sua retirada anunciada em fevereiro.







Consequentemente, o Estado-Maior francês alertou para uma “guerra de informação” após a retirada da base. O porta-voz, o coronel Pascal Ianni, tinha anunciado na terça-feira que um inventário "documentado" da base havia sido elaborado para proteger a França de possíveis acusações.

"Há vários meses, as forças francesas foram acusadas de participar no tráfico (...), de armar terroristas e até de cometer abusos", lembrou o coronel Ianni.Um sentimento antifrancês cresceu na África Ocidental e fez com que as tropas francesas, que operam em Mali desde 2013 para conter as insurgências jihadistas, fossem alvo de campanhas de difamação nas redes sociais.

A França e parceiros anunciaram a retirada do Mali a 17 de fevereiro devido "a múltiplas obstruções das autoridades de transição malianas". Partes do território permaneceram sob o controlo de rebeldes ligados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico e as tensões aumentaram entre Paris e Bamako devido ao suposto envio de mercenários Wagner.