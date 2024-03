França acusa Rússia de crescente manipulação e agressividade

Desde que o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou não excluir a possibilidade futura de enviar tropas ocidentais para lutar na Ucrânia, a tensão entre Paris e Moscovo aumentou, com provocações e ciberataques.

"Mentiras, instrumentalização, manipulação: o regime do Kremlin continua a sua corrida desenfreada", disse Christophe Lemoine.

A França enfrenta uma guerra híbrida com a Rússia, desde 10 de março, quando cerca de 800 `sites` institucionais de serviços públicos franceses foram alvo de um ataque de grandes proporções, com "fortes suspeitas" de que um grupo de piratas informáticos russos esteja envolvido, de acordo com as autoridades.

Os especialistas temem sobretudo que se trate de ensaios destinados a preparar ataques de maior envergadura, nomeadamente durante as eleições europeias de 09 de junho ou os Jogos Olímpicos de Paris, mas o Estado-Maior garantiu que estará "extremamente vigilante durante estes eventos".

"Não nos deixaremos enganar nem intimidar", afirmou Lemoine, no mesmo dia em o Presidente francês, Emmanuel Macron, e os líderes europeus se reuniram em Bruxelas para uma cimeira em grande parte dedicada ao apoio militar a Kiev.

O Departamento de Defesa e Segurança Nacional francês deve organizar no dia 29 de março uma reunião para "aumentar a sensibilização para as chamadas ameaças híbridas" por parte dos partidos políticos franceses candidatos às eleições europeias, tendo em conta os riscos de "ciberataques, manipulação de informação e interferência estrangeira".

Para além dos ataques informáticos e da ameaça de guerra nuclear por parte do Presidente russo, Vladimir Putin, recentemente reeleito, os militares franceses notaram um aumento da agressividade russa nos últimos meses em interações com algumas das suas unidades.

"Estamos perante uma forma de agressão crescente, mas que se mantém sempre abaixo do limiar do conflito", afirmou um oficial francês.

A 22 de fevereiro, o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, revelou que um sistema de controlo de tráfego aéreo russo tinha "ameaçado abater aviões franceses no Mar Negro", apesar de esta ser uma zona livre internacional.

De acordo com o Estado-Maior, tratava-se de um avião de vigilância Awacs em "missão de avaliação da situação".