França, Alemanha e Reino Unido avançam com mecanismo para pressionar Irão a cumprir acordo nuclear

As três potências europeias que assinaram em 2015 o acordo sobre o programa nuclear do Irão anunciaram esta terça-feira que vão acionar um mecanismo para a resolução de diferendos previsto pelo entendimento caso um dos países considere que as obrigações não estão a ser cumpridas por uma das partes. Este passo poderá desencadear a aplicação de sanções multilaterais que tinham sido levantadas, mas França, Alemanha e Reino Unido esclarecem que não se pretendem associar, com esta medida, à campanha de “pressão máxima” levada a cabo pelos Estados Unidos.