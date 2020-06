França anuncia sete mortes e pondera novo confinamento da Guiana

Segundo os números avançados pelas autoridades sanitárias, os sete mortos - que não incluem ainda eventuais mortes em lares de idosos - elevam o total de vítimas da pandemia no país para 29.640.

Entretanto, pela primeira vez nos últimos três meses, a França desceu da fasquia dos 10 mil doentes internados, registando agora 9.823 pessoas internadas com covid-19, das quais 715 estão em unidades de cuidados intensivos, o mesmo número que foi notificado no dia anterior.

A evolução positiva não se estende, todavia, à Guiana Francesa, onde se diagnosticaram 278 novos casos só nas últimas 24 horas, num total de 2.441 contágios.

Nesse sentido, o primeiro-ministro gaulês, Edouard Philippe, revelou que, "se a taxa de reprodução continuar a um nível elevado nos próximos dias (...), a hipótese de um novo confinamento na Guiana deverá ser tida em conta".

Por outro lado, o governo francês já decretou o cancelamento da segunda volta das eleições municipais, que estavam previstas para o próximo domingo, e propôs ao parlamento a prorrogação do estado de emergência sanitária no território ultramarino além do fim do estado de emergência do resto do país, agendado para 11 de julho.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (119.846) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,2 milhões), seguindo-se o Brasil (49.976 mortes, mais de um milhão de casos), Reino Unido (42.632 mortos, mais de 304 mil casos), Itália (34.634 mortos e mais de 238 mil casos), França (29.640 mortos, cerca de 196 mil casos) e Espanha (28.323 mortos, mais de 246 mil casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 465 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.