França anuncia ter repelido ataques informáticos ligados à Rússia

Catherine Colonna disse que a França acredita que este tipo de ações faz parte de uma campanha ampla de desinformação no país com origem na Rússia. “Esta campanha é claramente baseada na criação de contas falsas nas redes sociais”, disse num comunicado.No entanto, Moscovo continua a negar estar a financiar este tipo de operações. Catherine Colonna revelou também que institutos culturais e embaixadas russas também estiveram envolvidos, reafirmando pouco depois o apoio da França à Ucrânia no conflito contra a Rússia.





Outros países por todo o globo têm anunciado o seu apoio à Ucrânia e também anunciado ataques da mesma índole. No início desta semana, as autoridades suíças revelaram que vários sites do governo foram alvos de ataque que foi reivindicado por um grupo de hackers pró-russos.

Já no último mês de maio, as autoridades norte-americanas e o FBI sabotaram software malicioso usado pelos espiões das elites russas.