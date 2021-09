França apela a líderes líbios para cumprirem calendário eleitoral

"A realização de eleições presidenciais e legislativas em 24 de dezembro de 2021 é essencial para a estabilidade e para a reconciliação política na Líbia", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da diplomacia francesa solicitou "a todos os líderes que assumam as suas responsabilidades sem demora, para realizar o processo [eleitoral]", segundo a agência de notícias AFP.

"A França continua a envidar os seus esforços nesse sentido", com "os seus parceiros" e "em estreita coordenação com o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Jan Kubis", acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Líbia, Najla Mangoush, não descartou a possibilidade de adiar as eleições, caso o parlamento se atrase a ratificar a lei eleitoral.

Após um acordo de cessar-fogo entre autoridades rivais na Líbia, alcançado em outubro do ano passado, foi criado um governo de transição no início de 2021, sob a liderança da ONU, para orientar o país até às eleições de 24 de dezembro.

"Ainda estamos a esperar que o parlamento valide a lei eleitoral para a realização das eleições. Isso pode dificultar ou atrasar" a votação, sublinhou Najla Mangoush, na terça-feira, em Argel (Argélia).

Na segunda-feira, o representante da ONU pediu também aos líderes líbios para não perderem tempo e finalizarem o quadro constitucional que vai permitir a realização das eleições.