França. Assembleia Nacional "sem solução" após legislativas dizem analistas

"Não há solução. Nesta altura não vejo mesmo como é que se pode desbloquear a Assembleia Nacional. Macron tem 245 deputados, portanto precisa de cerca de 50 deputados, o único grupo que lhe pode dar alguma estabilidade é o d´Os Republicanos, mas não vejo como é que eles vão entrar numa coligação", defendeu Émeric Bréhier, diretor do Observatório da Vida Política da Fundação Jean Jaurès, em declarações à Agência Lusa.

No rescaldo dos resultados das eleições legislativas em França que viram tirar a maioria de Macron, o reforço da França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon e da extrema-direita, as possibilidades para que o Presidente consiga viabilizar as medidas do seu programa nos próximos cinco anos parecem muito escassas.

Do lado da direita, uma hipótese de entendimento já foi recusada, com Christian Jacob, presidente d`Os Republicanos a reiterar que "nem pacto, nem coligação, nem acordo" com os seus 61 deputados.

"Se os extremos forem muito efusivos e duros, será complicado governar porque vão apresentar moções de censura e isso vai fragilizar o Governo. Não sei até quando um Governo será sustentável, já que podem também apresentar milhares de alterações a cada lei", indicou Virginie Martin, professora de Ciência Política na Kedge Business School.

Mesmo a ameaça de uma moção de censura - que Jean-Luc Mélenchon já tentou organizar à esquerda, afirmando que vai fazer recurso a este instrumento já no dia 05 de julho sem o apoio do PS, d`Os Verdes e dos comunistas que integraram a coligação de esquerda Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES) - terá dificuldade em passar.

"Dificilmente eles vão recolher os votos da União Nacional, portanto não há um grande risco da moção de censura, há sim o risco que os projetos de lei nunca sejam votados", sublinhou Bréhier, dizendo que haverá um Governo efetivamente, mas que "não poderá legislar".

Tradicionalmente, o Governo francês apresenta no início do seu mandato uma declaração de política geral que deve ser votada, levando a uma moção de censura, não se sabendo para já como vai proceder o Governo liderado por Elisabeth Borne. Do lado do Presidente, a opção da dissolução da Assembleia só pode ser ativada ao fim de um ano, numa escolha complicada para Emmanuel Macron.

Outro ponto importante nos resultados desta eleição é a multiplicação por 11 dos deputados da extrema-direita na Assembleia Municipal. Para Marine Le Pen a eleição de 89 deputados é "uma grande vitória pessoal".

"É uma grande vitória pessoal para Marine Le Pen, porque muitos a criticaram quando ela se tornou mais sensível ao aspeto social, mesmo o seu pai, e muita gente lhe virou as costas. Ela foi criticada porque não fez alianças com Zemmour. E agora vemos que a sua estratégia estava 100% certa e ela nunca hesitou, conduziu a sua liderança contra tudo e todos", observou Virginie Martin.

As circunstâncias desta eleição, sob a ameaça da guerra na Ucrânia, aumento de preços e ainda a má condução do final da Liga dos Campeões no Stade de France ajudaram a esta vitória, mas a politóloga aponta para a mudança na demografia da França e na forma como a extrema-direita se está a espalhar por todo o país para justificar este crescimento.

Já a esquerda também ganhou, mas não tanto quanto pensava.

"Jean-Luc Mélenchon ganhou a sua aposta com a coligação, mesmo se os resultados não são à altura do que ele esperava", apontou Émeric Bréhier.

Para Virginie Martin, a saída de `cena` de Mélenchon - que não chegando a primeiro-ministro e tendo abdicado do seu lugar na Assembleia Nacional deve sair dos holofotes mediáticos -, pode ser "benéfica" para a esquerda, com os socialistas e ecologistas a voltarem ao centro das discussões à esquerda, mesmo se os `insubmissos` elegeram 75 deputados.

Aconteça o que acontecer, Émeric Bréhier garante que "não será uma maré tranquila" na Assembleia Nacional francesa para nenhum dos grupos políticos.

O recém-reeleito Presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional na segunda volta das eleições legislativas que decorreram no domingo.

A coligação Ensemble!, que apoia o chefe de Estado francês, conseguiu eleger 245 deputados, abaixo dos 289 necessários para alcançar a maioria absoluta.

Na segunda posição, com a eleição de 131 deputados, surge a coligação de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), sob a liderança de Jean-Luc Mélenchon e que reúne forças diversas deste quadrante político como a França Insubmissa, os socialistas, ecologistas e comunistas.

Já a extrema-direita francesa, representada pela União Nacional (Rassemblement National) de Marine Le Pen, foi a terceira força política mais votada na segunda volta de domingo e conseguiu o seu melhor resultado de sempre ao conquistar 89 assentos parlamentares. Nas eleições de 2017, a força política de Le Pen tinha alcançado a eleição de apenas oito deputados.