França. Ataque na sede da polícia de Paris faz quatro mortos

03 Out, 2019, 16:20 / atualizado em 03 Out, 2019, 17:38 | Mundo

O atacante matou uma mulher e três homens com uma arma branca, ao início da tarde na sede da polícia em Paris, no centro histórico da cidade, onde estão integradas as principais Delegações e Direções da polícia.





O autor do ataque foi abatido a tiro por um agente no local. Tratava-se de um funcionário do serviço de informática do Departamento dos Serviços Secretos da Polícia, e era surdo-mudo, segundo a imprensa francesa.









"Atacou três policias do Departamento de Inteligência da Prefeitura de Paris, antes de atacar duas mulheres na escada com uma faca de cozinha", disse um agente ao Le Monde



"Era um administrativo, que tinha mais de 20 anos de serviço. Fazia parte da direção dos serviços secretos. Não era problemático. Mas já foi montada uma célula de apoio psicológico", explicou o secretário-geral do órgão local do sindicato da polícia Alliance.





Das quatro vitimas motais, três era policias e um era agente administrativo, membro do Departamento de Segurança de Proximidade da Aglomeração de Paris (DSPAP). Uma segunda mulher, que trabalha no departamento de Recursos Humanos, foi levada de urgência para o Hospital do Exército Percy, em Clamart.





Jean-Marc Bailleul, líder sindical da polícia, descreveu à BFMK TV o incidente como criminoso, e não como um ato de terror. "Foi um momento de loucura", disse Bailleul.



A área em redor da sede da polícia foi isolada e a estação de metro mais próxima foi fechada por razões de segurança, informaram as autoridades de transporte.







(em atualização)