França. Ativistas contra a publicidade nas ruas de Lille

Os painéis com publicidade estão a multiplicar-se nas cidades, nas ruas, nos transportes públicos ou nos centros comerciais. Este aumento de publicidade está a causar uma onda protestos entre os franceses

Os outdoors de vídeo de alta tecnologia estão cada vez mais presentes no quotidiano das populações, desde vídeos nas escadas rolantes dos metros em Londres, aos táxis de Nova Iorque ou até aos autocarros e comboios, a publicidade faz parte do dia-a-dia de qualquer cidadão.







Em França, há um novo debate sobre a forma como os conselhos locais devem limitar os conteúdos publicitários no espaço público.





François Rufin, do partido de esquerda La France Insoumise, apresentou recentemente uma emenda ao parlamento francês, onde pretende proibir anúncios publicitários em casas de banho públicas. Rufin descreveu a emenda como “fazer xixi em paz”, afirmando que ficou horrorizado quando foi a uma casa de banho na capital francesa e foi “agredido” por três anúncios diferentes.







Lille tornou-se nos últimos anos um foco da batalha contra os conteúdos publicitários nas ruas da cidade. A Câmara Municipal de Lille tentou colocar limites às telas de publicidade presentes nas ruas. No entanto, em França não existem regras que impeçam a publicidade nas estações de metro, comboios ou autocarros, onde os ecrãs de publicidade são bastante frequentes.







A falta de regras nos limites de publicidade presentes no espaço público levou a que, recentemente, a empresa de transportes públicos de Lille fechasse um contrato que irá fazer crescer o número de ecrãs de publicidade para os 160. Embora seja contra o negócio, a Câmara Municipal de Lille não pode vetar o contrato, uma vez que este é legítimo.







Citado por The Guardian, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lille, considera que: “Esse tipo de ecrãs no espaço público será bastante invasivo e vai consumir muita energia. Além disso, pode distrair os condutores e deixar as crianças ainda mais viciadas em determinado tipo de produtos”.







Os representantes locais da área de Lille e o Métropole Européene de Lille reuniram-se este mês para definir um conjunto de novas regras de publicidade na cidade.







Os manifestantes esperam que as novas regras diminuam a publicidade na cidade, mas apontam um problema relacionado com a publicidade feitas nas montras das lojas. Em Lille, tal como em Paris, as lojas são consideradas como espaços privados e, por isso, não estão sujeitas às regras da publicidade local.





Desta forma, todos os tipos de lojas, desde cabeleireiros, a lojas de tecnologia, a lojas de produtos químicos ou lojas de roupa, podem colocar a publicidade que entenderem nas suas montras.







A The Guardian, Fabien Delecroix, professor na Universidade de Lille, considera que a falta de controlo sobre a publicidade nas montras das lojas “é uma loucura”.







Os tribunais de Lille estão a tentar conter os manifestantes. Um dos manifestantes foi multado em 900 euros por riscar vários anúncios com uma caneta de tinta preta. O tribunal considerou a atitude do manifestante como “desobediência civil” e um “mau exemplo para as crianças”.







Um membro do protesto anti-publicidade de Lille declara que “não é aconselhável crianças com menos de três anos de idade serem expostas a este tipo de conteúdos, mas quando estão nos carrinhos de bebé esticam o pescoço para olhar para as os ecrãs”.





A empresa francesa Mediatransports, que opera cerca de 1.250 ecrãs de publicidade nas estações ferroviárias francesas e cerca de 700 no metro de Paris, afirma que os ecrãs de vídeo são excelentes para alcançar os passageiros, uma vez que está provado que estes geram mais receitas do que os anúncios em papel, porque podem adaptar-se mais rapidamente às necessidades dos anunciantes.





O ativista contra a publicidade, Thomas Bourgenot, afirma: “Nunca vi tantas pessoas irritadas com a publicidade”.







A Green Peace de Paris juntou-se a outros grupos para criar uma petição onde pretende parar com o crescimento destes ecrãs de publicidade.







Martine Cosson, ex-pediatra, afirma que “os ecrãs de vídeo que encontramos nos espaços públicos afetam o nosso cérebro, querendo ou não, e os políticos e reguladores têm de se preocupar com isto”.







Várias cidades francesas estão a estudar a questão da publicidade. Em Paris, no início de 2018, existiam cerca de 1.600 cartazes publicitários, tendo desparecido em 18 meses.