França. Aumento dos preços cria dificuldades à reeleição de Macron

A três dias das eleições presidenciais francesas, Marine Le Pen reduz a diferença para Emmanuel Macron. A líder do partido de extrema direita tem agora 24%, o presidente recandidato 26,5%. A esta incerteza política junta-se a indefinição económica. Por isso o custo de vida está no centro do debate político.