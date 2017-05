França: Candidatos lutam por 25% de indecisos que podem garantir a vitória a ambos

Pela Liberdade, pela Igualdade, pela Fraternidade, pelos valores fundadores das democracias modernas. Por Macron - Barack Obama declarou apoio ao candidato liberal do centro.



O ex-presidente norte americano fala da importância da França no contexto mundial para dizer que Emmanuel Macrom é o único dos candidatos que pode garantir um futuro ao país.



Macron, que realizou um comício numa das zonas onde Melanchon, o candidato da esquerda radical afastado na primeira volta a 24 de maio sem declarar apoio explicito a ninguém na segunda, mais votos obteve, falou num futuro de reconciliação num país profundamente bipolarizdo.



Macron destacou o cinismo que é preciso afastar da vida política francesa e de que é, na sua opinião o que sobra do debate televisivo desta quarta-feira com Marine Le Pen: A candidata de extrema direita insinuou que Macron teria contas no offshore das Baamas. A notícia que inicialmente surgiu num site ligado à Frente Nacional, está a agitar França.



Macron negou categoricamente a acusação que agora Marine Le Pen diz não passou de uma pergunta no debate, porque não tem qualquer prova, mas perguntas ainda podem ser feitas.



A campanha extremou-se nesta reta final. Le Pen foi agredida com ovos na Bretanha, onde durante uma visita a uma empresa da região foi recebida por manifestantes gritando "jamais os fascistas".



Le Pen que acabou o dia num comício numa zona rural de forte implementação da Frente Nacional fez um discurso apelando ao voto na única candidatura que pode defender os franceses e a França do capitalismo selvagem que diz é marca do seu opositor.



Macron e Le Pen lutam nas últimas horas de campanha pelo votos dos indecisos. Praticamente um em cada quatro franceses não decidiu ainda em quem votar,.apenas que não deixará de o fazer no domingo.



Macron leva vantagem nas intenções de voto. Surge nas ultimas sondagens com uma vantagem de praticamente vinte pontos percentuais sobre Le Pen. Matematicamente a escolha para o Eliseu está portanto em aberto.