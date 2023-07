França. Casa de autarca alvo de ataque na quinta noite de violência

A França viveu no sábado a quinta noite de protestos violentos, motivados pela morte de Nahel, um jovem de 17 anos que foi baleado na passada terça-feira por um polícia durante uma operação de trânsito.Entre os incidentes registados está um ataque à residência de Vincent Jeanbrun, presidente da Câmara de L'Haÿ les Roses, uma pequena cidade da região parisiense.A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, foi ao local este domingo “para expressar toda a solidariedade e todo o apoio do governo perante este ataque que é, evidentemente, intolerável”.

O presidente francês Emanuel Macron vai reunir-se de urgência com a primeira-ministra. Na reunião vão também estar presentes os ministros do Interior e da Justiça.

, que, apesar dos incidentes, foi mais calma do que as anteriores.“A noite mais tranquila graças à ação resoluta da polícia”, afirmou o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, na manhã de domingo.

Após a invasão da casa do prefeito de L'Hay-les-Roses, as autoridades anunciaram também que vão ser destacados mais sete mil polícias para Paris e subúrbios na noite deste domingo. O ministro do Interior acrescentou que vão "aumentar consideravelmente" o número de forças em Marselha e Lyon.





A Câmara municipal da capital francesa também aprovou um decreto para permitir o uso de drones nas ruas de Paris. A autorização para captar imagens entra em vigor esta noite e prolonga-se até segunda-feira de manhã.



Na cidade de Normandia foi imposto um recolher obrigatório para menores até 31 de julho. Entre as 21h00 e as 06h00, quem tiver menos de 16 anos só poderá estar na rua se estiver acompanhado por um adulto.



O diretor da Associação de Autarcas de França disse à agência France Press (AFP) que 150 Câmaras Municipais ou edifícios municipais foram atacados desde terça-feira.

Avó de Nahel apela à calma

A avó do jovem morto pela polícia apelou à calma este domingo em entrevista ao canal BFMTV.

Nahel, de 17 anos, foi morto na terça-feira por um agente da polícia durante uma operação de trânsito depois de alegadamente ter desobedecido a uma ordem para parar o carro que dirigia.

"Estou revoltada com os dois polícias que deram dois tiros na cabeça do meu neto”, disse a avó do jovem. "Dói-me o coração. Ele tirou-me o meu neto. Esse homem tem que pagar. Quem está a participar nos protestos, quem agrediu a polícia também vai ser punido. Confio na justiça. Acredito na justiça", acrescentou.As cerimónias fúnebres de Nahel decorreram no sábado em Nanterre, nos arredores de Paris. Centenas de pessoas compareceram para assistir ao funeral.

