França. Cheias provocam duas vítimas mortais no sudeste

Duas pessoas morreram na sequência das fortes chuvas que afetam o sudeste de França. A região está sob alerta laranja. Há várias estradas inundadas. As autoridades encontraram um corpo entre as cidades de Nice e Marselha, perto da área onde um barco de socorro tinha ontem virado e outra vítima mortal em Cabasse, no interior de uma viatura.