França com 173 mortes e 23.300 novos casos em 24 horas

O número de infeções é ligeiramente inferior ao de há uma semana, mas permanece praticamente inalterado, com 24.625 pacientes a permanecem hospitalizados, menos 140 do que no dia anterior e menos 264 do que há uma semana.

Nas Unidades de Cuidados Intensivos continuam internadas 3.689 pessoas, mais nove do que no dia anterior e mais 236 do que na semana anterior.

Com 173 mortes em 24 horas, o número de óbitos devido à pandemia subiu para 88.444 desde março de 2020.

Paralelamente, a campanha de vacinação acelerou este fim de semana, com 250.000 doses inoculadas na sexta-feira e 220.000 hoje.

No total, 3,5 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina e 1,9 milhões as duas.