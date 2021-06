França critica "carnificina indescritível" no Burkina Faso após ataque

"A tragédia que teve lugar no Burkina Faso na noite de 4 para 5 de junho resultou numa carnificina indescritível, de uma selvajaria sem precedentes", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, perante a Assembleia Nacional francesa, noticia a agência France-Presse (AFP).

"Estas são vítimas inocentes de uma cobardia terrorista", acrescentou o chefe da diplomacia francesa, que deverá visitar a capital do Burkina Faso, Ouagadougou, na sexta-feira, tendo sublinhado também que os perpetradores do ataque ainda não foram identificados.

Segundo dados do Governo do Burkina Faso, cerca de 7.000 famílias abandonaram as suas casas após o ataque à aldeia de Solhan, numa região fronteiriça com o Mali e Níger, que matou 132 pessoas.

Fontes locais citadas pela AFP referem que o balanço de vítimas mortais é de 160, naquele que é considerado o mais mortífero ataque por alegados rebeldes no Burkina Faso desde 2015.

"Estamos a prosseguir as operações militares neste momento na zona das `três fronteiras` em estrita coordenação com os exércitos parceiros, com a força do G5-Sahel e, obviamente, com a [força francesa] Barkhane", acrescentou Le Drian.

O chefe da diplomacia francesa acrescentou que "este dramático acontecimento" mostra que "a ação militar não será suficiente" caso os Estados "não recuperem o seu próprio território".

O Burkina Faso, tal como os seus vizinhos do Mali e Níger, enfrenta ataques `jihadistas` cada vez mais frequentes e mortais.

O ataque em Solhan no passado dia 4 assemelha-se a outro, na mesma sexta-feira, à noite, numa aldeia da mesma região, Tadaryat, no qual pelo menos 14 pessoas foram mortas.

A espiral de violência `jihadista` no Burkina Faso fez mais de 1.400 mortos desde 2015 e deslocou mais de um milhão de pessoas.