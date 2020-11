França defende nova relação transatlântica entre UE e EUA

"Teremos agora de reconstruir uma nova relação transatlântica, que seja uma nova parceria", disse, referindo que a Europa afirmou a sua "soberania durante quatro anos" e recusando-se a tomar posição entre Joe Biden e Donald Trump.

"A escolha do Presidente depende dos norte-americanos. Será, por isso, necessário trabalhar com a personalidade eleita e com o novo governo norte-americano, seja ele qual for", disse.

Hoje de manhã, e numa altura em que ainda falta apurar quatro estados, as projeções apontam para uma vitória do democrata Joe Biden, que já soma 264 delegados, contra 214 de Donald Trump.

O vencedor das presidenciais norte-americanas (que é escolhido por voto indireto) tem de assegurar, no mínimo, 270 dos 538 "grandes eleitores" (uma maioria simples) que compõem o Colégio Eleitoral.