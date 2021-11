França descontente com Austrália devido a fuga de mensagem para a imprensa

", disse Jean-Pierre Thebault numa aparição no clube de imprensa em Camberra.O diplomata advertiu que envia um sinal "triste" ao mundo: "".Thebault referia-se à fuga, na segunda-feira à noite, do conteúdo de uma série de mensagens entre o líder australiano e o presidente francês nos dias anteriores ao controverso cancelamento de Canberra, em setembro, de um acordo para a compra de 12 submarinos convencionais franceses.Dois dias antes do anúncio do cancelamento do contrato, que a França descreve como uma "facada nas costas", o gabinete de Morrison tentou contactar o gabinete de Macron, mas o presidente francês perguntou numa mensagem de texto: "Thebault observou que o mais interessante do conteúdo da mensagem é que ela "" e insistiu que havia um engano "intencional" por parte do Governo australiano.A relação diplomática entre a França e a Austrália está em mau estado após o cancelamento do contrato submarino selado em 2016 e avaliado em cerca de 67,617 mil milhões de dólares (58,473 mil milhões de euros).Camberra abandonou o projeto do submarino Gallic em setembro a favor do desenvolvimento de dispositivos nucleares como parte de um ambicioso pacto de defesa com os Estados Unidos e o Reino Unido.

A Austrália assinou uma aliança de defesa com os Estados Unidos e o Reino Unido em Setembro com o objetivo de fazer frente à China na região Indo-Pacífico, o que dará à Austrália acesso aos submarinos nucleares de fabrico norte-americano.