França deseja uma "parceria ambiciosa" com a Argélia

"Temos ligações enraizadas na história. Queremos que a parceria franco-argelina seja ambiciosa. É lógico, quando conhecemos a nossa história, que às vezes haja ressurgimentos de feridas, mas é preciso ir além disso para se ter uma relação de confiança", referiu Jean-Yves Le Drian numa entrevista publicada hoje na página `online` do diário francês Le Monde.

A 02 de outubro, em comentários publicados pelo jornal Le Monde, o presidente francês Emmanuel Macron provocou a ira de Argel ao acusar o sistema "político-militar" argelino de manter uma "memória seletiva", ao apresentar à população uma "história oficial reescrita" que se baseia em "inverdades".

Perante a situação, o Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, decidiu chamar o embaixador argelino em França para consultas, poucos dias depois de o homólogo francês em Argel ter sido chamado, na sequência da decisão de Macron de reduzir drasticamente o número de vistos concedidos a cidadãos da Argélia, Tunísia e Marrocos.

Numa declaração emitida poucos dias depois, a Presidência argelina salientou que as declarações de Macron constituem um "ataque intolerável à memória de 5.630.000 corajosos mártires que sacrificaram as suas vidas na sua heróica resistência à invasão colonial francesa, bem como na Gloriosa Revolução de Libertação Nacional".

"Os crimes da França colonial na Argélia são inúmeros e satisfazem as definições mais exigentes de genocídio contra a humanidade. Estes crimes, que não estão sujeitos a qualquer estatuto de limitações, não podem ser sujeitos a manipulações ou interpretações mitigadoras", sublinhou a Presidência argelina.

Pouco depois, Macron lamentou a polémica e garantiu estar "fortemente empenhado no desenvolvimento" das relações bilaterais, declarações saudadas por Argel, que finalmente enviou o seu chefe da diplomacia, Ramtane Lamamra, à conferência de Paris sobre a Líbia, a 12 deste mês.

"Por vezes existem mal-entendidos, mas isso não diminui a importância que atribuímos às relações entre os nossos dois países. Devemos manter este vínculo de respeito às soberanias e um desejo comum de ir além do contencioso para encontrar uma relação pacífica", sublinhou hoje Le Drian.

O chefe da diplomacia francesa também pediu um maior envolvimento da Argélia na resolução do conflito no Mali -- os acordos de paz entre Bamaco e os grupos armados no norte do país foram assinados em Argel em 2015.

Tebboune já afirmou estar pronto para "auxiliar" os malianos, confrontados com o aumento do número de ataques `jihadistas`, se assim o solicitarem.

"Só vemos vantagens no envolvimento da Argélia de uma forma ainda mais forte na implementação destes acordos", frisou o chefe da diplomacia francesa, sem, porém, avançar pormenores.