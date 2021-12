França detém um alegado assassino do jornalista saudita Jamal Khashoggi

Um alegado membro do comando envolvido no assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi - em 2018, em Istambul - foi detido hoje no aeroporto parisiense de Roissy Charles-de-Gaulle e colocado em detenção judicial.