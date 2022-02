França diz que é "urgente" fechar negociações com o Irão

Há uma "urgência crítica" de que os negociadores reunidos em Viena para discutir o acordo nuclear iraniano cheguem a um acordo ainda "esta semana", disse hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França, em comunicado.

O principal negociador do Irão, Ali Bagheri, regressou a Viena, no domingo, para continuar as negociações com as principais potências sobre a questão nuclear iraniana, depois de, nos últimos dias, os negociadores dos países envolvidos - Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia - terem registado progressos nas conversações.

Bagheri disse hoje que o avanço nas negociações depende das potências ocidentais envolvidas no acordo, acusando-as de ainda não terem tomado as necessárias "decisões políticas".

"Infelizmente, os países europeus e os Estados Unidos ainda não tomaram as suas decisões políticas sobre várias matérias", reiterou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Saeed Khatibzadeh.

As questões referidas pelo porta-voz iraniano prendem-se com a suspensão de sanções e com garantias de segurança exigidas por Teerão.

Outro dos pontos de discórdia continua a ser a falta de esclarecimento de Teerão sobre a possível presença de material nuclear em lugares não oficiais - segundo a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

"Sem o encerramento desta questão (pela AEIA), não podemos pensar na possibilidade de um acordo sobre o regresso dos Estados Unidos", explicou Khatibzadeh.

O desafio das negociações de Viena é trazer os Estados Unidos de volta ao acordo, após uma retirada unilateral, em 2018, que levou ao restabelecimento de sanções contra o Irão, que, por sua vez, intensificou o seu programa nuclear.

Bagheri fez uma pausa nas negociações, na quarta-feira, para consultar os seus líderes e pediu ao Ocidente para que tome decisões de forma a poder finalizar o processo de conversações em Viena.

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir-Abdollahian, disse que o seu país estava a estudar um "projeto" de acordo, após uma conversa telefónica com o Alto Representante para os Assuntos Externos da União Europeia, Josep Borrell.