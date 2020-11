França. Dois polícias detidos por espancarem músico

Os três polícias que entraram no estúdio de produção e espancaram Michel Zecler estão acusados de violência voluntária por pessoa depositária de autoridade pública e falso relatório policial. Este vídeo permitiu verificar que o músico dizia a verdade.



O quarto agente, que atirou a granada de gás lacrimogéneo, é acusado de violência voluntária.



Michel Zecler foi espancado durante mais de cinco minutos, no interior do estúdio de gravação de música, e sofreu vários ferimentos.