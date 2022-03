França e Alemanha pedem fim da ofensiva na Ucrânia, mas não há luz verde da Rússia

O apelo foi realizado através de uma conversa telefónica em que Macron e Scholz tiveram com Putin, mas também com o presidente ucraniano Zelensky.

A ligação telefónica, que começou por volta das 12:00 em França (11:00 em Lisboa), terminou antes das 14:00 (13:00 em Lisboa), disse a presidência francesa, acrescentando que Macron já tinha tido anteriormente em linha o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.





Os três líderes já tinham conversado por telefone na quinta-feira, altura em que a França e a Alemanha "exigiram um cessar-fogo imediato da Rússia".





Desde a reunião de 07 de fevereiro no Kremlin, Emmanuel Macron teve nove conversas telefónicas, incluindo a da última quinta-feira, com Vladimir Putin, segundo um balanço do Eliseu.