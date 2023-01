França e Alemanha reiteram apoio à Ucrânia

O presidente Emmanuel Macron e o chanceler Olaf Scholz expressam uma determinação coordenada e total nesse apoio. Declarações após um encontro em Paris para assinalar o 60.º aniversário da assinatura do Tratado do Eliseu, acordo que delineou o entendimento franco-alemão no processo da construção europeia.