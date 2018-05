Partilhar o artigo França é o primeiro destino oficial do Presidente angolano no Ocidente Imprimir o artigo França é o primeiro destino oficial do Presidente angolano no Ocidente Enviar por email o artigo França é o primeiro destino oficial do Presidente angolano no Ocidente Aumentar a fonte do artigo França é o primeiro destino oficial do Presidente angolano no Ocidente Diminuir a fonte do artigo França é o primeiro destino oficial do Presidente angolano no Ocidente Ouvir o artigo França é o primeiro destino oficial do Presidente angolano no Ocidente

Tópicos:

Democrática Congo Zâmbia,