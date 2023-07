França e Organização da Francofonia condenam tentativa de golpe de Estado

"A França está preocupada com os acontecimentos que se desenrolam no Níger e está a acompanhar de perto a evolução da situação", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

O Presidente do Níger denunciou uma tentativa de golpe de Estado hoje por parte de elementos da guarda presidencial e garantiu que o exército ripostará se não recuarem.

Na sua conta na rede social X (ex-Twitter), Mohamed Bazoum escreveu que alguns elementos da guarda presidencial se envolveram numa "manifestação antirrepublicana" e tentaram em vão obter o apoio das outras forças de segurança.

Na mesma mensagem, Mohamed Bazoum assegura que ele e a sua família estão bem, mas o exército e a guarda nacional estavam prontos para atacar se os envolvidos não mudassem de ideias.

No entanto, a situação atual do Presidente gera dúvidas, já que organizações internacionais como a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e a Francofonia exigiram a libertação do chefe de Estado nigerino.

A secretária-geral da Organização Internacional da Francofonia (OIF), Louise Mushikiwabo, apelou ao "respeito pela integridade física e à libertação imediata e incondicional" do Presidente do Níger.

Num comunicado de imprensa, Louise Mushikiwabo "condena veementemente a tentativa de golpe de Estado", acrescentando que "estas tentativas incessantes de pôr em causa as conquistas da democracia são contrárias aos valores da Francofonia (...) Simplesmente já não são aceitáveis, especialmente no contexto do Sahel, onde todos os esforços devem convergir para consolidar a paz e a estabilidade", acrescenta.

A União Europeia também já exigiu a libertação do chefe de Estado nigerino.

A França, potência colonial até à independência do país, em 1960, tem um destacamento militar de 1.500 homens no Níger, o mais importante no Sahel, após a retirada de outros países onde efetuou operações contra organizações fundamentalistas islâmicas, como o Mali e o Burkina Faso.