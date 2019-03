França e Reino Unido apertam segurança após ataque na Nova Zelândia

Foto: Reuters

O país está em alerta máximo. Um homem de 28 anos foi detido. Vai responder por homicídio. Nas últimas horas foi revelado um documento, com as motivações do autor para este ataque.



O parlamento português aprovou esta tarde, por unanimidade, um voto de pesar apresentado por Ferro Rodrigues, presidente da AR, condenando o atentado nas duas mesquistas que provocou 49 mortos.



Mais pormenores com o jornalista Nuno Carvalho.