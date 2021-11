França exorta Irão a demonstrar vontade sobre negociações do programa nuclear

"Pelo que eu entendo, os Estados Unidos estão prontos a voltar às negociações. Ao ponto onde se encontravam em junho e querem conclui-las rapidamente", disse Jean-Yves Le Drian ao jornal francês Le Monde.

"Vamos ficar a saber a partir do dia 29 de novembro, e nos dias, seguintes, se o Irão tem a mesma vontade", acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de França.

Após cinco meses de suspensão relacionada com a nomeação do novo chefe de Estado iraniano, Ebrahim Raïssi, as negociações de Viena devem ser retomadas no sentido de recuperar o acordo de internacional de 2015 que impede o Irão de desenvolver armas nucleares.

As negociações envolvem a França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e a República Popular da China.

Os Estados Unidos retiraram-se do tratado, de forma unilateral, em 2018, impondo sanções contra o Irão mas a nova Administração Biden demonstra vontade em regressar ao tratado.

Em resposta às posições do anterior presidente norte-americano, Donald Trump, Teerão retomou progressivamente a produção de urânio enriquecido, que pode ser utilizado em material bélico.

"A primeira verificação que teremos de fazer é saber se continuamos as discussões no ponto em que foram interrompidas em junho, na altura em que estava envolvido o anterior governo iraniano", disse ainda Jean-Yves Le Drian.