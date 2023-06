França. Funeral de Nahel decore no sábado em Nanterre

"É preciso continuar a apoiar esta família, esta mãe que vai enterrar amanhã o seu filho", indicou Patrick Jarry em declarações aos `media`.

Cerca de 40.000 polícias foram destacados para tentar travar os distúrbios iniciados nos bairros sociais em Nanterre, arredores de Paris, e noutras zonas desfavorecidas da capital francesa.

A morte de Nahel, num controlo de trânsito na terça-feira, captado pelas câmaras de vigilância, fez regressar a tensão entre jovens e a polícia.

Os confrontos com as forças de segurança surgiram logo na noite de terça-feira em Nanterre e, na madrugada de quinta-feira, foram danificados edifícios públicos e queimados carros, tendo sido detidas cerca de 150 pessoas.

Os protestos prosseguiram na madrugada de hoje e alastraram a diversas regiões do país, incluindo a capital, com um balanço de centenas de feridos, incluindo entre as forças policiais, e de detenções.

O agente da polícia suspeito da morte do jovem, acusado de homicídio, foi detido e vai ficar em prisão preventiva.