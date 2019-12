França. Greve continua, ministro demite-se

Delevoye, de 72 anos, encontrava-se em posição insustentável, não só devido à forte contestação social contra as suas concepções estritamente neo-liberais, mas também devido à revelação de actividades profissionais não declaradas por ele próprio e configurando clares conflitos de interesses. Segundo a Agência France Presse, a demissão do "Senhor Reformas", como é conhecido o ministro Jean-Paul Delevoye, foi aceite "com pesar" pelo presidente da República, Emmanuel Macron.





A demissão do arquitecto das alterações legislativas referentes ao sistema de pensões vem agravar a fragilização do Governo perante um movimento grevista que vai a caminho da segunda semana e que agora se receia venha colidir com os festejos de Natal.





A ministra da Transição Ecológica, Elisabeth Borne, declarou que "fazer greve é legítimo, mas pode-se respeitar momentos como as festas de fim do ano, em que toda a gente quer encontrar-se com a família". E, acto contínuo, acusou os grevistas de irresponsabilidade por "estragarem as férias dos franceses".





A demissão de Delevoye ocorre na véspera de mais um dos momentos altos do movimento grevista, que será amanhã, terça feira, com o alargamento das greves sectoriais, especialmente no sector dos transportes, a mais uma jornada de greve geral.





Nesse movimento participa mesmo a CFDT, principal central sindical, desde sempre conhecida pela sua moderação reformista.O secretário-geral da CFDT, Laurent Berger, considerou hoje que "o Governo comete um erro profundo em termos de justiça social e também um erro político profundo se persistir [nesta via]".





Embora Berger tenha admitido uma trégua de Natal no movimento grevista, Philippe Martinez, o líder da outra central sindical, CGT, avisou que o movimento irá prosseguir a não ser que seja retirado o projecto legislativo do ministro demissionário.