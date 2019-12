França. Greve geral com mais de meio milhão nas ruas

Em dia de greve geral em França, as vozes da Ópera de Paris saíram à rua para contestar a Reforma das Pensões.



Cantores, músicos e técnicos cancelaram o espetáculo desta 3ª feira para rejeitar uma lei que obrigará muitos deles a trabalhar durante mais anos.



Pela primeira vez em 13 dias de contestação, as duas centrais sindicais francesas uniram-se numa greve geral que voltou a ter forte impacto na vida do país.



Vários hospitais funcionaram condicionados e muitas escolas tiveram de encerrar.



Em Paris mais de metade das linhas de metro também estão fechadas e 80% dos comboios ficaram parados.



Na manifestação que decorreu entre as praças da República e da Nação, houve várias detenções e alguns confrontos entre radicais e a polícia, mas o protesto foi quase sempre pacífico e centrado na legislação mais contestada do momento em França.



No parlamento, o Governo francês garantiu que não recua.



Com o Natal e Passagem de Ano bem perto, milhões de franceses estão preocupados com a falta de transportes públicos.



A empresa nacional ferroviária garante que metade dos comboios estará a circular nesses dois períodos.